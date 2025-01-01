Генпрокуратура разберется с отменой региональных выплат семьям участников СВО

Помощь семьям участников специальной военной операции — первоначальная задача государства. На это указал в пятницу, 6 июня, генеральный прокурор России Игорь Краснов во время личного приема граждан в Чите.

К генпрокурору обратилась местная жительница — вдова участника СВО, которая не получила региональную выплату. Действие этой меры поддержки было приостановлено властями региона в 2025 году.

Краснов подчеркнул, что "мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно". Он отметил, что считает подобные действия властей "проявлением формализма и бездушием", с которым столкнулись многие семьи участников спецоперации.

Глава Генпрокуратуры велел прокурору Забайкальского края оперативно разобраться в ситуации и совместно с губернатором проработать восстановление выплаты. Также поручено провести общую проверку на предмет того, как соблюдаются права участников спецоперации и их семей, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился помочь участникам СВО при поступлении на государственную службу. В числе поручений — обеспечение обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации участников специальной военной операции, которые хотят поступить на государственную гражданскую службу.

Также глава государства обратил внимание правительства на проблемы с трудоустройством людей с инвалидностью, в том числе и участвовавших в спецоперации. Российский лидер поручил кабмину помочь "в этом очень важном, очень нужном направлении".