Евросоюз не намерен ориентироваться в своей экономической политике на Китай, даже если переговоры с Соединенными Штатами по таможенным пошлинам и тарифам провалятся. Такое заявление сделал в пятницу, 6 июня, заместитель министра экономического развития и технологий Польши Михал Барановский.

Политик высказался от лица Польши, которая сейчас является председателем Совета Европы. Как сообщает Euractiv, он заявил, что "чего точно не будет, так это того, что ЕС скажет: "Ой, жаль, что не получилось с США — переметнемся к Китаю".

Как уточнил Барановский, под этим он подразумевает, что экономическая политика ЕС в отношении Китая не зависит от отношений, складывающихся между интеграционным объединением и Соединенными Штатами.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Европа должны вместе противостоять одностороннему запугиванию, исходящему от Соединенных Штатов. Политик призвал объединиться, чтобы "выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду".

Между тем китайские журналисты отмечают, как российский лидер Владимир Путин незаметно наказал США за санкции, используя торговую войну Вашингтона. Как утверждают в КНР, американцам "игру испортил" Кремль.