Дрон ударил по зданию суда в Белгороде, в котором находился губернатор Гладков

Украинские дроны дважды атаковали здание Октябрьского районного суда в Белгороде, во время второго прилета в помещении находился губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области приехал в суд, чтобы осмотреть последствия первой ночной атаки. В это время ВСУ целенаправленно ударили по зданию во второй раз. Губернатор и сопровождающие его люди не пострадали.

Баротравму получил водитель автомобиля, который проезжал мимо в момент атаки. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №2.

В результате двух атак у здания суда выбиты окна и поврежден фасад. Суд временно не работает.