Почему поссорились Дональд Трамп и Илон Маск. Хронология конфликта

Всё внимание в США приковано к громкому скандалу. Дональд Трамп и Илон Маск устроили публичную перепалку в соцсетях. Миллиардер обрушился на президента с резкой критикой и даже призвал объявить импичмент главе Белого дома. Тот в ответ назвал Маска сумасшедшим и пригрозил лишить его госконтрактов.

Неделя после того, как Илон Маск покинул кресло главы департамента эффективности, а уже такие страсти. И вот Маск в пух и прах разносит "большой прекрасный" закон Трампа. Так его называют сторонники республиканца. По сути, это его предвыборные обещания. Но предприниматель убежден, билль разгонит гигантский дефицит бюджета страны, превратив США в банкрота.

"Я разочарован, потому что Илон знал внутреннюю работу этого законопроекта, но внезапно у него возникла проблема. Мы хотим иметь автомобили всех типов, электрические, бензиновые, гибриды. И когда это было урезано, он стал другим", - парирует Дональд Трамп.

От любви до ненависти все несколько десятков, а то и сотен миллионов, которых компании Маска может теперь лишится. От происходящего дальше посыпались даже акции компании Tesla. Более чем на 14 процентов.

"Илон "изнашивался", я попросил его уйти, я отобрал его мандат на электромобили и он просто сошел с ума!" – заявил накануне Дональд Трамп.

Маска тоже было уже не остановить. Он устроил голосование, предложив создать третью партию в Конгрессе – не демократы и не республиканцы. А после достал оружие покрупней.

"Пришло время сбросить действительно большую бомбу. Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Дональд! О, и еще немного пищи для размышлений: Трампу осталось 3,5 года на посту президента, но я буду рядом еще более 40 лет", - выдал Маск.

"Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном. Я всегда удивлялся, почему Байден этого не сделал!" – ответил Трамп.

"В свете заявлений президента об аннулировании моих правительственных контрактов, SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon", - написал позже Маск.

Когда Маск передумал, истерика уже царила на всех американских телеканалах.

"Если бы Трамп был на том острове неужели бы это не всплыло? Сторонники Байдена ведь достали на него всё, что могли. И ещё — Илон, если ты действительно знал, что Трамп в списке Эпштейна и позволил ему сесть в самолет рядом с твоим сыном?" – задается вопросом Карл Хигби, ведущий Newsmax.

"То, что мы увидели сегодня - это потрясающе! Это битва между друзьями - Трампом и Маском - похожа на битву в средней школе", - шутит Дэн Айвз, специалист американской инвесткомпании Wedbush Securities.

Устроенное Маском шоу сильно ударит по республиканцам, говорят эксперты. И демократы уже этим воспользовались.

"Мы полностью согласны с Илоном. Налоговая афера Республиканской партии — это отвратительное мерзость!" – восклицает Хаким Джеффрис, член Демократической партии.

"Президент Трамп наделил его большими полномочиями, чем кто-либо когда-либо был наделен. И теперь они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса. Его следует немедленно депортировать", - заявил Стив Бэнон, бывший советник президента США.

Трамп и правда слишком близко подпустил Илона Маска. Еще во время предвыборной кампании эти двое были неразлучными. Трамп осыпал его комплиментами, а Маск сторонников республиканца миллионами.

"У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они еще. Он носил шляпу с надписью: "Трамп был прав во всем", и теперь я тоже прав", - заявляет американский президент сейчас.

Трамп даже купил себе Tesla и подарил американскому Буратино золотой ключик.

Что же произошло между двумя политиками на самом деле, теперь гадают журналисты. Теории вплоть до инопланетного похищения Маска. Некоторые склоняются к тому, что это просто фарс и американцев снова от чего-то отвлекают. В любом случае, два шоумена точно неспроста устроили это представление. К слову, красная Tesla Маска, которую купил Трамп, до сих пор стоит у ворот Белого дома.