В нацпарке "Земля леопарда" открылся новый участок экотропы "Кравцовские водопады"

Свернув с шумной трассы, погружаешься в атмосферу умиротворения и неторопливости. Среди заповедного леса - бурлящие каскады Кравцовских водопадов.

Этим водопадам миллионы лет. А несколько столетий назад здесь находились корейские поселения. Для них это место было священным. Воду из-за медного цвета они считали кровью дракона. И даже называли каскады местом жизни этого мифического существа.

"Они считали, что водопад станет полностью святым и поклонение нужно прекратить, когда этот цвет полностью исчезнет. До сих пор эта сакральность сохраняется, они сюда приезжают, чтоб поклоняться духу дракона", - Нина Лада, сотрудник отдела экопросвещения ФГБУ "Земля леопарда".

Это место манит тысячи туристов. И до последнего времени массовый наплыв посетителей и стихийные маршруты вредили природе, буквально разрушали её.

"За время этого неорганизованного посещения тропы стали приходить в непригодный вид. Были уже признаки 4 стадии регрессии. То есть угнетение растительности деревьев", - говорит Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Ученые нацпарка "Земля леопарда" приняли решение спасать и редкие растения, и обрушающиеся скалы вокруг водопадов, но при этом оставить их доступными для туристов. Теперь деревья огибает комфортная экологическая тропа. Вначале можно было подняться к первым трем каскадам. Сейчас путь открыли и к двум последним.

Общая протяжённость тропы 485 метров. Самый последний водопад — "Хрустальный" — находится на высоте 117 метров. По пути можно передохнуть на лавочках и, конечно, сфотографироваться. Тысячи туристов, в том числе иностранцы, уже оценили маршрут.

"Я из Нью-Дели. Дикая природа для меня - и работа, и страсть. Мне нравится посещать разные национальные парки по всему миру, и национальный парк "Земля леопарда" за шесть лет я посещаю уже четвертый раз. Это невероятный опыт! Каждый раз приезжаю в разные сезоны: цветущая весна, золотая осень, снежная зима, когда в национальном парке много следов редких леопардов и тигров", - говорит турист Пунит Пандей.

Такие экологические тропы — одно из направлений развития туризма в Приморье. Так дикая природа, даже в самых отдаленных районах, становится доступнее и при этом удается сохранить ее первозданность. Только в этом году разрабатывают шесть маршрутов.

Одна из экологических троп есть и недалеко от центра Владивостока. В Ботаническом саду. Раньше, по естественному рельефу, здесь было довольно сложно ходить. Теперь даже в такую пасмурную погоду комфортно гулять среди реликтовых растений, и по асфальтированным дорожкам легко дойти до вершины, на высоту 110 метров над уровнем моря.