Мусульмане отмечают Курбан-байрам: история и традиции праздника

Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из главных праздников в исламе - Курбан-байрам. Он также известен как день жертвоприношения и знаменует окончание хаджа - паломничества к святым местам. Верующих поздравил Владимир Путин. Президент отметил вклад религиозных организаций в укрепление семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения.

Седьмой век. К Дербенту с юга приближается крупный чужеземный отряд. Это сподвижники самого Пророка Мухаммада. Они осадили цитадель. Но штурму предпочли переговоры. Обошлось без кровопролития. Наместник Дербента приказал открыть ворота и впустить всадников. Так почти 1400 лет назад арабские воины-мусульмане принесли в Дагестан новую религию. А с ней и новые традиции.

Сегодня азан с минаретов разносится над Кавказом, Поволжьем, Башкортостаном, Москвой. В стране, наверное, нет региона, где бы верующие не отмечали свой главный праздник – Курбан-байрам.

История праздника, или как его называют – "Ид аль-адха" восходит ко временам Пророка Ибрахима. Однажды Бог приказал ему принести в жертву сына-первенца. Отец в мальчике души не чаял. Но и ослушаться не посмел. И когда Ибрахим занес над сыном нож, Аллах заменил его на барана. В этом назидании и есть главный смысл Курбана.

Богобоязненность — это еще сострадание к людям. Поэтому мясо животного лучше всего разделить на три равные части. Вера значения не имеет. Собираться за праздничными столами и угощать принято в каждом доме. Что приготовить – русский борщ, татарский бешбармак или хинкал по-дагестански, решают сами хозяйки. В семье Ахмеровых из Уфы сегодня — плов и блюда башкирской кухни. Но этот праздник не только застолье. Особое внимание к детям - как будущему всего рода и страны в целом.

Курбан в этом году особый. Совпал с пятницей – традиционно благодатным днем для мусульман. И с хаджем. Среди россиян, четверть – участники СВО. Заявки в Духовное управление мусульман на поездку подали из 80 регионов страны. В паломничество отправились 25 тысяч человек.

Мусульмане говорят: главное принести жертву искренне. Ведь тогда будет прощено столько грехов, сколько шерстинок на шкуре. Для каждого это шанс начать жизнь с чистого листа. С верой в добро и мир.