Министры обороны НАТО подписали декларацию о безопасности Балтийского моря

Демонстрация единства для западной прессы. В пиджаках и мундирах – министры обороны стран НАТО. И их украинский коллега – в незаправленной чёрной рубашке. Устами главы Бундесвера альянс обещает: Запад не бросит Украину, Россия неизбежно потерпит поражение. Конкретные договорённости и планы должны согласовать и закрепить в конце июня на предстоящем саммите в Гааге. Но вопросы пока остаются. Главный из которых – поддержка Вашингтона. Американский президент неоднократно заявлял: США больше не хотят быть главным спонсором европейской безопасности. Под давлением Дональда Трампа руководство альянса готово пойти на беспрецедентное увеличение военных расходов.

"Я предложу всеобщий план, согласно которому вложения в оборону составят 5% от ВВП. Основные военные расходы составят 3,5% от ВВП. И 1,5% пойдут на развитие инфраструктуры и промышленности", - заявил Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

Более корректно проблему с европейскими партнёрами формулирует глава Пентагона.

"Мы думаем, что очень... почти близки к консенсусу по увеличению расходов до пяти процентов. Но есть несколько стран, которые ещё не готовы к этому. Я не буду их называть, мы тут не только среди друзей. Нужно, чтобы наши союзники активизировались и признали, что защита континента – это их миссия", - говорит Питер Хегсет, министр обороны США.

Не готовы к новым военным расходам не только беднейшие страны ЕС, но и, например, вполне успешная Португалия. Которая собственного мнения привыкла не иметь. Однако премьер Луиш Монтенегру обещает нарастить траты на вооружение лишь до двух процентов ВВП. Пример союзникам покажет Германия, заявляет из главных "ястребов" Европы.

"Мы традиционно берем на себя второй по величине пакет расходов в рамках НАТО. И будем выполнять свои обязательства в качестве сильнейшей экономики Европы", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Однако, начав бравурно и "за здравие", Борис Писториус кончает "за упокой".

"По приблизительной оценке, нам понадобится на 50 или 60 тысяч солдат больше, чем сейчас. Да, система призыва пока работать не будет – не хватит мест в казармах и тренировочных полигонов. Нам надо наращивать потенциал", - заявил он.

Но проблемы с экономикой в Германии никуда не делись, на легендарных автоконцернах продолжаются многотысячные увольнения. Так что воевать с Россией в Европе хотят, но сил пока не хватает. Убедить американского президента не покидать большой проект "Война" пытался накануне канцлер Мерц. По его словам, визитом в Вашингтон остался доволен. Особенно приглашением Трампа остановиться на ночь в его роскошном гостевом доме. Что, в свою очередь, оценили пользователи соцсетей.