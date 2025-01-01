Самая красивая дочь Джоли и Питта перестала следить за собой: немытая голова, растянутая одежда

Семья Анджелины Джоли в последние недели погрязла в скандалах. То приемный сын знаменитости Пакс попал в объектив папарацци пьяным в стельку, то младшие дети Нокс и Вивьен появились на публике в слезах. Но чаще всех поводы для обсуждения дает первенец Джоли Шайло.

В прошлом году на свое 18-летие Шайло сменила фамилию. Она отказалась от имени отца и вместо Джоли-Питт стала просто Джоли. В 2025-м девушка пошла дальше и сократила свое имя до Ши. Так наследницу голивудских звезд представляют, когда она выходит на сцену со своими танцевальными номерами. Шайло стала хореографом.

На днях старшая дочь Джолли дала новый повод для обсуждений. В начале подросткового периода Шайло часто куталась в объемные толстовки и выбирала мужской стиль в одежде. В какой-то момент она даже подстриглась под мальчика. Но к 17 годам девушка расцвела, затмив не только всех своих братьев и сестер, но даже мать, признанную одной из самых красивых актрис современности. Шайло стала выходить на красные дорожки, хвастаясь идеальной улыбкой и стройными ножками.

Но теперь внезапно она снова вернулась к прежнему образу. Как пишет TMZ, дочь Джоли в последние дни выглядит неопрятной и угрюмой. Девушка выходит на улицу в растянутых толстовках и спортивных штанах, с немытой головой, завязав волосы в пучок. "В руках — телефон, на лице — откровенное раздражение", — отмечают папарацци.

Поговаривают, что все дело в Анджелине Джоли. Якобы актриса из-за постоянных судебных разбирательств с Брэдом Питтом испытывает сильный стресс, что отражается на ее здоровье и общении с детьми.