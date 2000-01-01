Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников

Четверо членов банды Шамиля Басаева приговорены к срокам до 24 лет за нападение на псковских десантников в Чечне.

Граждане России Ильгиз Мухаметгалиев, Мухамедвали Шайхутдинов, Хайдар Раззаков и Ильгам Гумеров признаны виновными в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.

"Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих", - рассказала официальный представитель СКР России Светлана Петренко.

Они получили сроки от 13 до 24 лет колонии строгого режима, сообщили в ЦОС ФСБ. Приговоры в законную силу не вступили.

29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики произошло нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. атака была спланирована банда под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатова. Бой продолжался до 1 марта. Погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

В настоящее время установлена причастность 43 лиц к этому нападению. Более 20 уже осуждены, в том числе и на пожизненное заключение. Расследование уголовного дела продолжается.