Медведев поздравил россиян с Днем русского языка, напомнив про ругань Трампа и Маска

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем русского языка, который отмечают 6 июня. Политик подчеркнул, что это — главное, "несмотря на все сложности нашей текущей жизни, несмотря на международные события, включая ругань Трампа и Маска".

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Медведев решил внести и свою лепту в празднование, "напомнив бессмертные строки Николая Гоголя в историческом развитии". Зампред Совбеза предложил сравнить, как мог бы звучать фрагмент повести "Страшная месть" из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" на языке разных поколений.

Вслед за этим Медведев процитировал отрывок в оригинальной версии, а затем привел варианты в переложении для молодежи 1970–1980-х годов и перевод на язык зумеров с применением искусственного интеллекта.

Предложив выбрать, что ближе, политик подчеркнул, что это "живой русский язык, который развивается, одновременно отбрасывая все ему чужеродное".

На Западе между тем продолжаются притеснения русскоговорящих граждан. Сейм Латвии выгнал с заседания лидера партии "Стабильность!" Алексея Росликова за высказывание в поддержку русского языка. Парламентарий по-русски заявил: "Русский язык — наш язык!".

Тем временем в России выяснили, какие слова в русском языке сильнее всего раздражают россиян. 38% респондентов пожаловались на молодежный сленг с использованием слов "кринж", "рашить" и "изи". Еще 37% недовольны употреблением в речи канцеляризмов и бюрократических штампов.