В Европарламенте начали сбор подписей за возобновление диалога с Россией

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Еврокомиссия должна поднять вопрос о возобновлении диалога с Россией. В поддержку этой позиции парламентарий уже начал собирать подписи.

Как сообщает Politico, Картайзер хочет заручиться поддержкой других депутатов в срочном вопросе о том, планирует ли Комиссия возобновить диалог с Российской Федерацией.

Об этом евродепутат заговорил после поездки в Москву 25-28 мая, где он пообщался с российскими коллегами и заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко. Картайзеру это стоило членства во фракции Европейских реформистов и консерваторов Европарламента.

Тем не менее, политик не отступил от своей позиции и собрал уже восемь подписей среди членов ЕП, согласных с необходимостью восстанавливать связи с Россией.

Ранее президент Словении Наташа Пирц Мусар заявляла, что Евросоюз работает над восстановлением контактов с Россией. Политик отмечала, ссылаясь на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что в Брюсселе подумывают над налаживанием диалога с Москвой.

При этом американский президент Дональд Трамп рассказал, что руководители стран Евросоюза неоднократно обращались к нему с просьбой позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, "потому что он не отвечает на их звонки".