В Серове спасатели вытащили малыша из раскаленной машины

Работники "Скорой помощи" спасли годовалого малыша из запертой машины под палящим солнцем.

Инцидент произошел в Серове (Свердловская область). Мать ребенка ненадолго отлучилась, оставив его в салоне автомобиля. Вернувшись, женщина не смогла открыть заблокированный автомобиль и вызвала спасателей. В день ЧП в городе воздух прогрелся до +32 градусов, в салоне автомобиля температура достигала +50 градусов.

Пожарные поливали машину из брандспойта холодной водой, чтобы хоть немного снизить температуру. Спасатели пытались открыть замок.

"Прибывшим на вызов спасателям мама малыша не сразу дала разрешение разбить окно дорогой машины", - сообщили в региональном Минздраве.

Опасаясь за жизнь ребенка, медики настояли на экстренных мерах. Пожарные разбили окно автомобиля и вытащили малыша из салона. Обезвоженный ребенок тут же выпил целую бутылку воды. Убедившись, что с ребенком все хорошо, врачи передали его маме. Малышу рекомендовано посетить педиатра.