Волонтера "ЛизыАлерт" Марию Лубсанову бывший муж увез в лес и убил

Мария Лубсанова скончалась 5 июня. По предварительным данным, волонтера "ЛизыАлерт" убил бывший муж. Трагедия разыгралась в Бурятии.

Как пишет Telegram-канал "112", экс-супруг закатил скандал в центре поселка, где жила Лубсанова. Мужчина приревновал бывшую жену. По словам очевидцев, Мария просила о помощи, но якобы никто не стал влезать в семейную ссору.

Затем бывший муж заставил Лубсанову сесть с в автомобиль, и вывез ее в лес. Вдали от населенного пункта мужчина нанес экс-жене несколько ранений ножом, от которых она скончалась. Приехавшие на место трагедии правоохранители обнаружили рядом с убитой и тело ее бывшего мужа.

Мария Лубсанова была активистом "ЛизаАлерт", многие знали ее по позывному "Манюня". "Она всегда была готова прийти на помощь, поддержать и вдохновить других своим примером, стремилась помогать в любых условиях — этой весной она выезжала в качестве волонтера в Мариуполь", — рассказали в пресс-службе поискового отряда.