В Госдуме предложили дать Маску политическое убежище в России

Американский предприниматель Илон Маск мог бы получить в России политическое убежище на фоне своего конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Отвечая на вопрос о том, способна ли Россия принять создателю Tesla и SpaceX, как в свое время приняла Эдварда Сноудена, Новиков подтвердил, что "если бы (Илон Маск) нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить".

Однако депутат подчеркнул, что "у Маска совсем другая игра, что ни в каком политическом убежище он не будет нуждаться", сообщает ТАСС.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев написал в социальной сети Х, которая принадлежит Маску, что "мы готовы способствовать заключению мирного соглашения между Д и И за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты". Завершил он свой пост призывом к примирению: "Не ругайтесь, парни!".

Американские журналисты тем временем изучают варианты дальнейшего развития событий, признавая, что обе стороны конфликта способны серьезно насолить бывшему другу. Например, Трамп может инициировать уголовное преследование Маска за наркотики, а бизнесмен — крупно проспонсировать противников нынешнего президента, демократов.