Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обвинила официальный Кишинев в политическом преследовании. По словам политика, ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией.

Гуцул подчеркнула, что дело в отношении нее, формально связанное с нарушениями избирательного законодательства, в действительности "заказное" и "видно предвзятое отношение судьи к нам".

Как подчеркнула глава Гагаузии, до ее личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным "про меня и про это уголовное дело не вспоминали", хотя однажды ей предлагали сделку — сдать мандат "в обмен на аннулирование уголовного дела", сообщает ТАСС.

Тем временем призывы к восстановлению коммуникации с Россией зазвучали в Европарламенте. Депутат от Люксембурга Фернан Картайзер решил заручиться поддержкой коллег в вопросе о том, планирует ли Комиссия возобновить диалог с Российской Федерацией. Правда, пока он собрал всего восемь подписей.

Зато парламент Словакии одобрил резолюцию об отмене санкций в отношении России. В Словацкой национальной партии, которая инициировала голосование, назвали документ историческим, а его появление объяснили тем, что антироссийские санкции наносят ущерб словацкой экономике.