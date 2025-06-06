ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева

ВС России в ходе ночных ударов поразила объекты противовоздушной обороны в пригородах Львова, Винницы, Днепра (Днепропетровска) и Киева.

Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Также в пригороде Киева поражены узлы связи, бункер в направлении Жуляны, а также завод, связанный с изготовлением двигателей для ракет реактивной системы залпового огня.

В ночь на 6 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины, применив беспилотники и крылатые ракеты. Это стало ответом на теракты киевского режима, сообщили в Минобороны России.