Николай Цискаридзе рассказал, как пережил смерть любимой женщины: "Зашел в ванную и разрыдался"

Николай Цискаридзе в 20 лет пережил страшную трагедию. Он потерял самую главную женщину в своей жизни. В 1994 году скончалась мама артиста Ламара Николаевна.

"Горя вообще не было никакого… Мама меня готовила к тому, что рано уйдет", — признался Цискаридзе в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Ламара Цискаридзе перед смертью перенесла инсульт. Период, когда мама артиста пыталась восстановиться после болезни, дался Николаю Максимовичу очень тяжело. Экс-премьер Большого театра остался без поддержки родных, ему приходилось одному ухаживать за Ламарой Николаевной. Мама артиста была прикована к кровати, и он делал все, чтобы вернуть ее к жизни.

Когда Ламара Цискаридзе умерла, у ее сына не было времени, чтобы осознать горе. Он занимался вопросами похорон.

"Надо было решать, как оплачивать, как все это делать. Когда расплакаться? И когда прошел месяц, я как-то пришел домой… то ли я уставший был — в общем, зашел в ванную и разрыдался", — вспоминает Цискаридзе о том тяжелом времени.