В ответ на теракты киевского режима ВС России в ночь на пятницу, 6 июня, нанесли массированный удар по объектам Украины, имеющим отношение к ее оборонной промышленности.

Как уточнило российское Министерство обороны в своем Telegram-канале, мишенями для ударов стали конструкторские бюро, а также предприятия по выпуску и ремонту вооружений и военной техники.

В целом российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военной инфраструктуре.

При этом также поражена инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее источники рассказали, что президент США Дональд Трамп придумал наказание главе киевского режима Владимиру Зеленскому за удары по российским военным аэродромам. Американский лидер, недовольный Зеленским, задумался над прекращением военной поддержки Украины. Однако окончательное решение в Вашингтоне не принято — рассматривается ряд вариантов.

При этом Белый дом уверяет, что Украина заранее не уведомила американского лидера Дональда Трампа о террористических атаках на российские аэродромы. Соединенные Штаты также открещиваются от предоставления киевскому режиму разведданных, необходимых для подобных ударов.