Армия России освободила Федоровку в ДНР.

Населенный пункт взяли подразделения группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России.

Гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски" рассказал РИА Новости, что штурмовики освободили Федоровку за четыре дня.

Федоровка расположена на западном берегу реки Мокрые Ялы. Наши бойцы продвинулись к Днепропетровской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. 4 июня наши бойцы освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР.