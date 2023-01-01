В Госдуме решили обязать магазины обустроить "российскую полку"

Законопроект о специальных полках или витринах в магазинах и на маркетплейсах для продукции, произведенной в России или странах ЕАЭС, готовится к внесению в Государственную думу. Об этом в пятницу, 6 июня, рассказал член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Как пояснил парламентарий, идея "российской полки" в магазинах и на маркетплейсах обсуждается с 2023 года, но именно сейчас она близка к перенесению из черновиков в реальность.

Соответствующие поправки в законодательство предполагает, что в крупных торговых сетях и на маркетплейсах появятся специальные полки или витрины для продукции, произведенной в России или в странах Евразийского экономического союза.

Задача состоит в том, чтобы "не просто рекомендовать, а обязать продавцов физически выделять пространство для определенной группы товаров — например, с помощью отдельных стеллажей или яркой маркировки", рассказал Говырин. Он также отметил, что некоторые магазины начали делать это в инициативном порядке, сообщает РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин заверил, что российские власти будут активно поддерживать отечественный бизнес, в том числе в его работе за рубежом. Президент пообещал отечественному бизнесу поддержку по линии МИД и Минпромторга, поскольку "надо настойчиво это делать, надо долбить, долбить, долбить".

Между тем начальник Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова заявила, что процесс импортозамещения продуктов в России завершен — в российских магазинах в полной мере представлены отечественные продукты, причем население имеет к ним доступ.