Собянин: Участок вблизи станции метро "Фонвизинская" будет реорганизован

В Бутырском районе Москвы появится новый современный жилой квартал. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, в планах реорганизовать территорию возле станции метро "Фонвизинская".

На месте устаревших объектов возведут дома по программе реновации и многофункциональный комплекс с гостиницей и спортивным центром. Будет создано и более тысячи рабочих мест. Проведут также работы по благоустройству прилегающей улично-дорожной сети.

Как отметил мэр, сейчас в столице реализуют почти 120 проектов комплексного развития территорий.