Стационары кратковременного пребывания работают почти в 30 больницах Москвы

Сеть специализированных подразделений создали на базе столичных городских больниц. Только за год в стационарах кратковременного пребывания провели более 170 тысяч операций по восьми направлениям. Причём, с пациентом начинают заниматься с первых минут поступления. Сейчас таких стационаров - почти 30.

Виктория уже готовится к выписке после операции. Всего пару часов назад в стационаре кратковременного пребывания ей удалили новообразование, которое мучило её несколько лет.

В таких отделениях проводят малоинвазивные операции под местным или внутривенным наркозом. Подготовка и восстановление проходят амбулаторно. Пациент уезжает домой уже через несколько часов после операции, а при необходимости может созвониться с лечащим врачом для консультации.

"Хирургия, офтальмология, гинекология, сосудистая хирургия, челюстно-лицевая, лор-отделение. За стационаром кратковременного пребывания – будущее. Потому что ранняя госпитализация, ранняя выписка, реабилитация – это совершенная медицина", - отметил Андрей Васильев, заведующий стационаром кратковременного пребывания городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева.

Никаких долгих госпитализаций. Благодаря новым технологиям и оборудованию врачи проводят операции через крошечные разрезы. Удалить полип, вылечить катаракту или восстановить барабанную перепонку можно всего за несколько часов. Теперь даже некоторые патологии вен лечатся за один день. Сергея Беликова годами мучала боль в ногах, пришлось даже бросить бег.

Долго терпел, но все-таки решился на операцию. Говорит, и не ожидал, что пройдет все так быстро – уже через несколько недель мужчина планирует вернуться к спорту: "Приятно удивлен, ничего не болит, все прекрасно. Я очень доволен операцией, я очень давно мечтал".

"Аппарат для радиочастотной абляции вен – через маленький прокол мы проводим специальный катетер в большую подкожную вену, которая находится на нижней конечности. И под большой температурой она как бы сжигается изнутри – коагулируется. Что позволяет закрыть этот сосуд – который болеет. Не здоровый. И тем самым освободить пациента от этого недуга", - рассказал Симон Папоян, завотделением сосудистой хирургии ГКБ им. Иноземцева.

Только за год в столичных стационарах кратковременного пребывания провели более 170 000 операций по 8 направлениям. Благодаря такому лечению люди меньше нервничают, а больницы успевают помочь большему количеству пациентов.

Все это можно сделать за несколько часов, по полису ОМС. Без длительного восстановления, очередей. Для москвичей, чья жизнь не терпит пауз, настоящее спасение.