В Москве стартовал новый сезон проекта "Спортивные выходные"

В парках, у воды и даже на крыше! Эти выходные в Москве будут спортивные. Любимый городской проект лета открывает новый сезон. Бесплатные тренировки по всем популярным видам спорта проведут профессионалы более чем на 50 площадках. Важно заранее записаться.

Летнее утро, ВДНХ и бодрящее функциональное кардио для активного начала выходного дня - самое то, решила москвичка Анастасия Климишина, записалась на бесплатное занятие под открытым небом - и не прогадала.

Старта нового сезона "Спортивных выходных", который вот уже 4-й год проходит в столичных парках и на многих популярных городских площадках, ждали без исключения все, кому хоть однажды довелось побывать на занятиях проекта. Тренировки в одном из самых живописных уголков ВДНХ Ольга Яковлева посещает с прошлого лета. С тех пор смогла не только заметно улучшить форму, но и обзавелась здесь друзьями.

А Юлия Огаевская в свой летний выходной отправилась на утренний танцевальный марафон ... на крышу. И хотя желающих подвигаться в ритме диско с видом на три вокзала, кроме неё, сегодня больше не оказалось, занятие провели и для одного человека.

Зато на следующую по расписанию йогу на площадку подтянулись все, кто успел забронировать коврик. Весь необходимый спортивный инвентарь, к слову, на занятиях предоставляют бесплатно.

Уровень подготовки участников значения не имеет. И это, как уверяют инструкторы проекта, совсем не значит, что более продвинутым спортсменам будет скучно и легко.

"Мы даем модификации от сложного - так и для легкого уровня. И такая получается синергия: где мы можем добавить чуть сложного, и уменьшить нагрузку – там, где нужно это сделать", - пояснила Марина Потапенко, инструктор по йоге и растяжке проекта "Спортивные выходные" Департамента спорта города Москвы.

Помимо уже привычных тренировок, в этом году в рамках проекта все желающие смогут протестировать и новомодные спортивные направления: такие как фитрок, барре, зумба-тонинг и другие.

Зарегистрироваться на занятия можно в районном МФЦ. А также на сайте проекта "Спортивные выходные". Выбираем любую понравившуюся площадку и тренировку, вводим свои данные и жмем на кнопку "записаться".

Для записи доступны 54 площадки в разных районах столицы. А те, кто лето проводит за городом, смогут присоединиться к онлайн занятиям, которые транслируются с 7 утра по будням на канале проекта. Там можно найти и мастер-классы по разным видам спорта и другой полезный контент.