Ракова и Котяков посетили Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода

Сегодня в преддверии Дня социального работника заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова и министр соцзащиты России Антон Котяков посетили Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода, который уже два года работает в Южнопортовом районе столицы.

Здесь учат как подобрать технические средства реабилитации. Отработать навыки проведения гигиенических процедур маломобильному человеку, от выбора мочалки до принятия ванны. Как вести себя в быту, для чего даже сделано помещение, похожее на квартиру. А еще правилам оказания первой помощи. Обучение проходят сиделки, помощники по уходу, а также студенты столичных колледжей.