Сегодня на ВДНХ стартовала международная экспедиция "Путешествие в Сердце Евразии". За 50 дней участники посетят пять государств, более 30 городов. Проведут научные и культурные мероприятия.

В составе экспедиции - ученые, журналисты и предприниматели. А также блогеры, каждый из которых станет гидом по своей стране. Главная цель - укрепить связи, найти новые идеи для сотрудничества и показать, как русский язык объединяет людей разных профессий и национальностей.

Финалом экспедиции станет крупный экономический форум в Душанбе.