ВСУ сегодня вновь атаковали и Энергодар в Запорожье. Как сообщает мэр города, налёты беспилотников начались ночью и продолжаются днём.

Действия киевских боевиков сегодня имеют особенно показательный характер. Безопасность вблизи атомных станций и, в частности, на Запорожской АЭС в связи с регулярными обстрелами ВСУ сегодня обсуждали руководитель Росатома и глава МАГАТЭ.

Встреча Алексея Лихачёва и Рафаэля Гросси прошла в Калининграде. Сначала в формате "один на один". Позже состоялось расширенное заседание с участием делегаций.