Кремль опроверг отказ Трампа от посредничества по Украине после слов о "драке детей"

В Кремле не считают, что заявление президента США Дональда Трампа, в котором он сравнил российско-украинский конфликт с "дракой детей", свидетельствует о желании Вашингтона прекратить посредническую миссию. Такое мнение высказал в пятницу, 6 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, "здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США". При этом "для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном".

Что касается специальной военной операции на Украине, для России это "экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что если посредничество Соединенных Штатов поможет достичь целей специальной военной операции на Украине мирными средствами, то Россия предпочтет именно такой вариант. Как подчеркивали в Кремле, всегда лучше пользоваться "политико-дипломатическими средствами".

Однако экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил: хозяин Белого дома откажется от мирных инициатив по Украине и переключится на другую горячую точку на планете, где можно получить быстрый результат, ведь ему важнее собственное реноме.