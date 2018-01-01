Меган Маркл разоблачила издевательства Кейт Миддлтон: "Все во дворце знали"

Меган Маркл в очередной раз припомнила обиды, которые ей нанесли члены королевской семьи. Герцогиня Сассекская пообещала выпустить собственные мемуары, которые переплюнут даже книгу "Запасной" от принца Гарри. Больше всех, скорей всего, достанется Кейт Миддлтон.

Американская актриса никак не может отпустить обиды. Меган раз за разом вспоминает, как накануне свадьбы над ней издевалась жена принца Уильяма. При чем в каждом новом интервью Маркл выдает все больше подробностей о той ссоре.

На днях герцогиня Сассекская рассказала, что Кейт довела ее до слез, а в прессе все выставили совсем иначе. Теперь экс-актриса сочла своим долгом разоблачить злодейку.

Скандал между невестками Елизаветы II произошел из-за нарядов цветочниц в 2018 году. По словам Меган, в тот день Кейт была не в духе, злилась без повода, закатила истерику и в какой-то момент сорвалась на Маркл. От обиды и отчаяния тогда еще невеста принца Гарри разрыдалась на глазах у слуг.

"Все во дворце знали, что этого не было, что на самом деле произошло обратное. Я делюсь этим не для того, чтобы каким-либо образом принижать Кейт. Я надеюсь, что она захочет это исправить. Кейт действительно обидела меня", — цитирует Меган Daily Express.

Хоть позже Кэтрин и принесла свои извинения, для Меган это уже ничего не значило. Марк на всю жизнь затаила обиду. "Она заставила меня плакать, и это очень сильно задело меня", — еще раз подчеркнула жена принца Гарри.