Кремль раскритиковал Мерца за отсутствие упоминания СССР

Кремль недоволен заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что решающую роль в освобождении Германии от нацизма якобы сыграли Соединенные Штаты. Об этом заявил в пятницу, 6 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спорное высказывание прозвучало во время встречи Мерца с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Обсуждая конфликт на Украине, политики заговорили про высадку союзников в Нормандии в 1944 году, которую Трамп назвал неприятным днем.

При этом Фридрих Мерц даже не упомянул о роли СССР и советского народа в освобождении Германии от нацизма, отведя ключевую позицию Соединенным Штатам.

Официальный представитель Кремля, говоря об отношении к такой риторике, заявил, что Россия воспринимает это негативно, сообщает ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп называл Соединенные Штаты единственной страной, которая не празднует победу во Второй мировой войне, в отличие от европейских союзников, хотя "победа была достигнута только благодаря нам".

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что и мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне. Крайне важно решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения.