Спасающая Тиграна Кеосаяна Симоньян: "Жизнь распорядилась моими планами по своему суровому усмотрению"

В начале года актер и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Он несколько недель был в коме. Сейчас артист глазами реагирует на происходящее вокруг, и даже пытается сжать руку.

Главред RT Маргарита Симоньян борется за жизнь мужа. Журналистка каждый день рядом с супругом. Она делает все, чтобы спасти любимого человека.

Из-за болезни Кеосаяна Симоньян отказалась от части своих проектов. Так, Маргарита рассказала, что приостановила работу над книгой. Закончить озвучку сборника рассказов "Водоворот" журналистка планировала к Новому году, но не смогла.

"Я начала ее озвучивать. И должна была закончить к прошлому Новому году. Но жизнь распорядилась моими планами по своему суровому усмотрению, и пока у меня нет сил продолжать озвучку", — написала Маргарита в Telegram-канале.

Ранее Симоньян призналась, что проблемы со здоровьем Кеосаяна сильно повлияли на нее. Главред RT изменилась, перестала обращать внимание на негатив в Сети и тратить силы на пустые конфликты.