Участники саммита НАТО, который запланирован на 24-26 июня в Гааге, постараются к минимуму обсуждение конфликта на Украине, чтобы не провоцировать президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, на предстоящем саммите "спланируют встречи таким образом, чтобы Владимир Зеленский мог как-то присутствовать, не провоцируя Трампа". Известно, что американский политик крайне недоволен поведением и риторикой предводителя киевского режима.

В Гааге Владимир Зеленский может присутствовать на ужине перед официальным открытием саммита, однако его не допустят к основной программе, утверждают источники агентства. Эта мера предпринята из опасений повторения февральского скандала — тогда Дональд Трамп буквально выгнал Зеленского из Белого дома, обвинив его в неблагодарности.

Ранее сообщалось, что в стремлении продемонстрировать дистанцирование от конфликта на Украине шеф Пентагона Пит Хегсет впервые пропустит заседание контактной группы по Украине. Ходили также слухи, что американские власти требовали вообще не звать украинских политиков на июньский саммит НАТО в Гааге.

Североатлантический альянс больше обеспокоен собственными интересами, нежели помощью Украине — это подтверждается согласованием крупнейшего со времен холодной войны наращивания вооружений главами министерств обороны стран НАТО. План, принятый в ответ на "российскую угрозу", предусматривает значительное расширение возможностей сдерживания и обороны военно-политического блока.