Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Дом и семья становятся для вас темой номер один. Меркурий переходит в знак Рака и приглашает в гости к родителям или к обсуждению и планированию ремонта.

Тельцы

Общение становится более душевным. Вы можете получить сообщение из прошлого, начать разговор, который давно откладывали, услышать слова поддержки.

Близнецы

Меркурий, ваш управитель, переходит в зону денег — теперь вы будете особенно чувствительны к тому, что получаете и отдаёте. Время новых идей для заработков!

Раки

В ваш знак входит Меркурий, и ваши мысли и слова обретают силу. Используйте эту энергию, чтобы рассказать о себе миру. Или хотя бы тем, кто для вас важен.

Львы

Меркурий поможет вам услышать свои мысли и понять, что вы давно носите в себе. Хорошее время для письменных практик, разговоров по душам и тишины.

Девы

У вас впереди две недели общения с друзьями и сообществами. Вы почувствуете, с кем можно сотрудничать дальше. А ещё - кто нуждается в вашей поддержке.

Весы

Звезды предлагают переосмыслить: где вы, в какой точке развития и что дальше. Возможно, вы поймёте, куда хотите двигаться в карьере или бизнесе.

Скорпионы

Вы можете почувствовать желание уехать, начать учиться или просто выдохнуть и выйти за привычные рамки. Меркурий зовёт к расширению горизонтов!

Стрельцы

Ваши чувства становятся глубже. Впереди хорошее время для восстановления доверия, распределения обязанностей в паре и разговоров по душам.

Козероги

Общение с другими людьми станет особенно значимым. Представителей этого знака ждут важные разговоры, предложения - отношения могут выйти на новый уровень.

Водолеи

Режим, здоровье, работа - всё это требует внимания. Прислушайтесь к телу, пересмотрите расписание - пусть лето будет не в напряг, а в удовольствие.

Рыбы

Творческое время! Вы будете особенно чувствительны к красоте, мелочам, деталям. Можно придумать новый проект, обновить образ, вернуться к хобби.