На передовой: как священники помогают бойцам СВО

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Специальная военная операция в очередной раз проявила один из главных качеств нашего народа - самопожертвование и героизм, в том числе и среди тех, кто выбрал для себя одни из самых мирных профессий. На этой неделе Владимир Путин своим указом присвоил звание героя России иерею Антону Савченко, военному священнику, присвоил посмертно, за спасение бойцов ценой собственной жизни.

Обычно священники спасают души. Но бывает, что и жизни. Антон Савченко, как и несколько тысяч служителей православной церкви, уехал в зону спецоперации. 12 мая во время исполнения пастырских обязанностей группу, где находился отец Антоний, обстреляли ракетами "Хаймарс".

Священника ранило, но несмотря на это, он начал вытаскивать из-под обстрела бойцов. Успел спасти четверых, а пятого прикрыл собой во время очередного прилета. Боец выжил, Антон Савченко погиб. За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Владимир Путин присвоил священнику звание Героя России, посмертно. В последнем видео незадолго до гибели отец Антоний поздравлял бойцов и всех россиян с Днем Победы:

"Дорогие мои, родненькие. Христос Воскресе. От всего сердца в этот благословенный день хочу всех поздравить с днем Великой Победы нашего народа. Особый день благодарности, радости и надежды. Я всем желаю, чтобы мы, каждый из нас, одерживал победы над самим собой. Чтобы боролся с грехом, со всеми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас. А также всем ребятам, чтобы делали достойно свое дело с высоко поднятой головой во славу Божию, во славу нашего Отечества на пользу".

Антоний стал седьмым священником, погибшим с начала спецоперации. Служители церкви часто сопровождают бойцов в самых опасных ситуациях. Один из самых известных – отец Алексей, который был участником операции "Поток". Он вместе с группой спецназа прошел по газовой трубе в Курском приграничье, чтобы застать врасплох украинских боевиков. Отец Алексей не участвовал в боевых действиях, но исполнял не менее важную миссию – поддерживал бойцов духовно. Окормлял, как принято говорить в церкви.

Священники отправляются на передовую по собственному желанию. До командировки – обязательная подготовка в специальном лагере. Все как у бойцов, только без оружия.

"Конечно же, священникам сейчас преподается тактическая медицина. Потому что священники много где находятся, как и близ ЛБС, так и во вторых, третьих эшелонах. Не только для того, чтобы себя спасти, но и чтобы спасти жизнь близкого тебе товарища, кто рядом с тобой оказался. Конечно же, это должны быть навыки не столько владения, сколько понимания работы БПЛА. Сейчас дроны играют эффективную роль в современной войне и элементарные правила безопасности нахождения в зоне боевых действий – это неотъемлемая часть", - рассказал иерей Георгий Шабалов, клирик Храма Двенадцати Апостолов в Ховрине, священник-доброволец в зоне проведения СВО.

Впрочем, действовать в экстренных ситуациях священникам иногда приходится и без подготовки. Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи протоиерей Евгений Шестопалов в начале вторжения украинских боевиков в курское приграничье укрывал в церкви инвалидов, сирот и стариков. Когда стало понятно, что оставаться в храме опасно, отец Евгений организовал эвакуацию и вывел прихожан в безопасное место.

"Если в мирной жизни в храмах существует свод правил для всех религиозных действий, то в условиях передовой приходится импровизировать. Большинство полевых храмов находятся под землей, молитвы произносят кратко, нередко исповедуют бойцов прямо перед выходом на задание", - отметил отец Евгений.

"Там нет места стеснению какому-то. У нас люди боятся в храм зайти. Не знают, как вести себя, как разговаривать. Вот там этого нет, границы размывает. Там могут быть и контрактники, которые с начала там, и добровольцы, и частично мобилизованные, и заключенные – люди разного контингента, вот там это пропадает", - рассказал иерей Георгий Шабалов.

Священники на передовой и в ближнем тылу одеты в военную форму. Часто носят бронежилет и каску. Как шутят сами служители церкви, со спины их не отличить от обычного бойца. Военного священника идентифицируют разве что особые шевроны. Борода не в счет, ее сейчас отпускают многие военные. Командировки священников на передовую иногда могут длиться больше месяца, но даже по возвращении в тыл помощь фронту не прекращается.

"Храмы всегда занимаются той помощью, которая связана с сохранением жизни. Это сбор средств на медикаменты, это плетение сетей и много всего другого. Объединяем этих людей через наш благотворительный фонд. Называется фонд "Апостол". И благодаря его деятельности мы собираем средства на ткани и станки, на дистрибуцию изделий туда, где они нужны", - отметил священник Александр Волков, настоятель Храма Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево.

Благодаря постоянным разъездам между передовой и тылом военные священники могут быстро реагировать на нужды бойцов. А доверие прихожан позволяет оперативно обеспечить военных необходимыми средствами защиты.

"Один из наших прихожан отправился на фронт уже три года назад. И через некоторое время сказал, что нам нужно то-то и то-то. И мы, конечно, решили помогать. И стало понятно, что через логистику, которая обеспечивается фондом, можно делать гораздо эффективнее и понятнее. Дальше мы это все развили и теперь безостановочно плетем сети, делаем маск-халаты, и это очень здорово. Это такое хорошее взаимодействие церкви и общества, где мы можем понимать, что здесь мы сохраняем жизни и помогаем нашим бойцам на фронте", - сказал священник Александр Волков.

Проблема у церкви не в том, чтобы найти желающих помощь, иногда чисто технически бывает трудно принять помощь от такого количества прихожан. Волонтеры плетут сети в несколько смен. Напоминать и просить прийти не надо.

Работа при храме кипит. Сами волонтеры называют себя "пчелками". Если над сетью трудятся 4 человека, то удается сплести за три дня. Здесь остались последние штрихи, а рядом уже готовые и освященные сети. Совсем скоро они отправятся на передовую.

Одна из пчелок – Лилия. Приходит в храм как на работу. Только, в отличие от работы, бесплатно, и уходит не по графику, а когда готова сеть.

"Узнала я из интернета. У меня было желание помочь. Посмотрела, где ближайшие места, где плетут сети. Выбрала храм, ближайший от меня. Ну и где-то года два уже. Бойцы нам иногда присылают видео со своими волонтерами - благодарности, обратная связь есть", - рассказала Лилия.

Передовая – это не только место опасности и смерти, но и настоящих чудес. У кого-то, вспоминают священники, пулю останавливает хлипкая картонная иконка в кармане, другие приходят к Богу прямо в блиндаже.

Поселить в душе бойца спокойствие и уверенность в себе – одна из главных задач военного священника. Человеку верующему спокойствие дарит слово божие. Как говорил Александр Суворов, молись Богу – от него Победа. А на войне, как известно, атеистов нет.