Атаки на любую атомную станцию, в том числе Запорожскую, являются абсолютно неприемлемыми. С таким заявлением выступил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

В пятницу, 6 июня, Гросси встречался в Калининграде с руководителем "Росатома" Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили вопросы безопасности и перезапуска Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также ядерную программу Ирана.

Гросси подчеркнул, что "любые атаки на любые атомные объекты являются серьезнейшей, важнейшей угрозой, в особенности против такого огромного атомного объекта, как Запорожская АЭС, являются невообразимыми". При этом он не стал называть виновников этих атак, но предупредил, что их действия представляют "абсолютную угрозу".

Глава "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, назвал ситуацию на Запорожской атомной электростанции технически управляемой и стабильной. Однако он подчеркнул, что в военном плане обстановка обостряется, причем "буквально фактически каждую ночь за последние четверо суток разрушается энергосистема, мы успеваем ее восстановить" (цитаты по "Интерфаксу").

Киевский режим тем временем пытается нагнетать обстановку, распространяя слухи о том, что МАГАТЭ якобы самовольно и без согласования осуществило ротацию через российскую территорию. Однако само агентство эти инсинуации и опровергло.

Фейком оказалось еще одно заявление киевского режима — о повреждении топливного резервуара на Запорожской АЭС. Слухи, распространяемые Министерством иностранных дел Украины, опроверг директор станции Юрий Черничук. Он подчеркнул, что объект находится в безопасном состоянии.