Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Владимир Путин сегодня провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Речь шла о проектах, которые будут реализовываться в период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Президент подчеркнул - по сути, это ключевые базовые инструменты созидания, формирования будущего страны. Они консолидируют усилия всех уровней власти, предпринимательских и научных кругов, общественных объединений по достижению национальных целей.
По словам Владимира Путина, текущий год является во многом определяющим для технологического развития России.
"Важно чётко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство – компаний, научных центров, предприятий", - сказал Путин.