Это утренние кадры нашего ответа на террористические акты киевского режима. Массированный удар был нанесён по конструкторским бюро, предприятиям выпуска, ремонта вооружения и военной техники Украины. В небе видны яркие вспышки пламени, свист от ракет слышен за несколько километров. Как заявило Минобороны, цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Рядом с полуразрушенными зданиями с разных точек развеваются российские флаги. Так сейчас выглядит село Фёдоровка, полностью освобождённое бойцами группировки "Восток". Бои здесь начались с массированной атаки нашей артиллерии и беспилотников. Благодаря мощной поддержке с воздуха, штурмовики зашли в населённик сразу с нескольких направлений. Взятие под контроль этого укрепрайона открывает для российской армии дорогу на село Комар, ключевого с точки зрения логистики противника.

Успех наших военных на фронте хорошо виден и в небе. Это кадры с российского беспилотника, который в прямом смысле слова спутал планы вражеского дрона. А на этих кадрах операторы Южной группировки войск обнаружили и уничтожили сразу несколько пунктов управления противника замаскированных в лесополосе и домах. Точные попадания наших "птичек" не оставили боевикам и шанса.

В Сумской области военнослужащие группировки войск "Север" показали подбитую самоходную установку "Паладин". В ходе разведки оператор беспилотника засёк работу орудия и передал координаты. Точное попадание нашей артиллерии по технике противника вызвало детонацию боекомплекта. Железные останки в качестве трофея наши военные забрали себе.