Мишустин сообщил о первых результатах реализации нацпроектов

Средства, необходимые для осуществления национальных проектов, уже выделяются, доложил глава правительства Михаил Мишустин. Всего в течение ближайших 6 лет на эти цели поступит свыше 53 триллионов рублей. Премьер-министр также сообщил о первых результатах реализации нацпроектов.

"Запланированные мероприятия - их более тысячи - охватывают все ключевые сферы. В проработке поступивших предложений участвовали представители регионов, парламентарии, профильные комитеты Госсовета, предприниматели, экспертное сообщество", - сказал Мишустин.