В ближайшее воскресенье на Бульварном кольце пройдет фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов". Участников ждут массовые забеги, тренировки, экскурсии и танцевальные мастер-классы.

Так, на Гоголевском бульваре будет тренировка по танцевальной ходьбе, на Никитском и Тверском - по скандинавской, а на Страстном и Петровском - стретчинг-ходьба.

Кроме того, любителей фитнеса ждут на Трубной площади, попрыгать можно будет на Рождественском и Сретенском бульварах. Те, кто желает пройти необычные маршруты в виртуальной реальности, могут заглянуть на Чистопрудный бульвар.

Также ожидается городской квест "Москва интересная" и выступления артистов. Вход на фестиваль свободный. Но для участия в тренировках необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия.