После трехлетнего перерыва российские артисты и музыканты постепенно возвращаются на европейские сцены. С начала специальной военной операции России на Украине количество их концертов в Европе было резко урезано из-за нежелания принимающей стороны предоставлять площадки для российских артистов — однако ситуация меняется.

Как отмечает Politico, дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступит на сцене в Барселоне, поскольку организаторы концерта не усмотрели каких-либо юридических препятствий для его приглашения.

Оперная дива Анна Нетребко дала концерты в Соединенных Штатах, а теперь планирует выступить в Лондоне, Берлине и Цюрихе. Билеты на ее концерт в Братиславе были полностью раскуплены.

Этому не помешал призыв Минкульта Украины не приглашать российских артистов, как и проверка Еврокомиссии на предмет того, чтобы средства ЕС использовались для оплаты таких концертов.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявлял, что "культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом". Политик напомнил про необходимость обмениваться культурным опытом, несмотря на политические конфликты.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что попытки Запада отменить русскую культуру сразу не заладились. Искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на все запреты и санкции, а сама по себе политика "отмены" России — антикультурная и расистская.