Появились подробности об избиении модели Ковальчук: пыталась пожить красивой жизнью, пока молодая

Украинская модель Мария Ковальчук после комы и восьми операций вернулась домой во Львов. Девушку 19 марта нашли на обочине дороги в Дубае. У нее были переломы позвоночника, рук и ног. Почти два месяца она не могла говорить и не узнавала даже самых близких.

По слухам, модель тайно вывезли из ОАЭ, так как в Дубае ей грозил тюремный срок за занятия проституцией. Родственники Марии эту информацию не комментируют. Также они не называют имен людей, причастных к избиению Ковальчук, хотя мама модели сообщила, что подозреваемые установлены.

Блогер Татьяна Можегова в своем YouTube-канале рассказала, преступление мог совершить молодой человек из дубайской влиятельной семьи. Подозреваемому слегка за 30.

"Мария просто оказалась в этой ситуации из-за желания заработать, поскольку экономика очень плохая сейчас в военное положение. И девушка хотела вырваться, пыталась пожить красивой жизнью, пока молодая", – считает Можегова.