Инна Тлиашинова узнала об уголовном деле из прессы

Бизнес-коуч, блогер Инна Тлиашинова, которая обвиняется в неуплате налогов и легализации денег, узнала об уголовном деле из прессы. Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин. При этом он подчеркнул, что Тлиашинова не признает свою вину, передает РИА Новости.

"Вину не признает, потому что она с сентября прошлого года участвовала в проведении в отношении нее налоговой проверки, было подано возражение, которое было рассмотрено налоговой, и впоследствии проведена еще одна проверка в декабре 24 года", - сообщил адвокат.

Отметим, что в настоящее время Инна Тлиашинова не находится в России. Как сообщает Mash, блогер решила заранее подготовиться к отъезду из страны. Вместе с супругом Тлиашинова с 2017 по 2021 год избавилась почти от всего, что было в собственности.

В собственности остались только 12 участков земли в поселке Мичуринец под Азовом — десятки гектаров, пригодные для сельхозработ. Сейчас, после заведения уголовного дела о неуплате налогов на 431 миллион рублей, их могут арестовать.