Беременная Регина Тодоренко: "Я знаю, что у вас накопилась масса вопросов"

В конце апреля распространилась информация, что Регина Тодоренко ждет третьего ребенка от Влада Топалова. Беременность известной ведущей случайно раскрыла певица Валерия. После этого Тодоренко покинула страну. Регина отказалась комментировать свое положение, опубликовав мем с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который бьет кулаком по трибуне и требует помолчать.

Однако скрывать растущий живот Регина уже не в состоянии. И на праздновании 20-й годовщины свадьбы Владимира Преснякова и Натальи Подольской Тодоренко веселилась в платье, которое подчеркивало ее сильно округлившийся живот. В Сети в свободном доступе немало видео, на которых запечатлена Регина.

Однако сама ведущая предпочитает эти ролики в своем официальном телеграм-канале пока не публиковать. Она лишь выложила несколько видео, на которых запечатлела Подольскую и Преснякова. "На свадьбе кормили хорошо! Наелась от пуза! А вообще, люблю эту сумасшедшую пару, которая уже 20 лет вместе! Всем огромной любви!" - написала Регина.

Впрочем, блогер сменила шуточный тон на серьезный и пообещала в ближайшее время поговорить на тему, которая интересна всем ее поклонникам. "Я знаю, что у вас накопилась масса вопросов, дождитесь моего дня рождения, 14 июня обо всем поговорим", - пообещала Тодоренко.