Найденного в Самарской области медвежонка передали в Ульяновский зоопарк

Кадры из Самарской области, где в одном из подвалов полицейские случайно обнаружили медвежонка.

Как сообщается, сотрудники уголовного розыска вели оперативные мероприятия в Волжском районе. В какой момент внимание силовиков привлекла собака. Домашний питомец заметно нервничал и крайне настойчиво приглашал полицейских заглянуть в подвал.

По требованию хозяин открыл дверь. Силовиков ждала неожиданная встреча - к ним выбежал медвежонок. Владелец объяснил: маленького косолапого подобрал на трассе. Решил приютить у себя.

О произошедшем полицейские сообщили в профильные ведомства. И уже сегодня мишка обрел новый дом - его передали в Ульяновский зоопарк.