Выявлен новый смертоносный вирус, от которого люди в шаге до заражения

В США ученые выявили новый коронавирус HKU5-CoV-2, который находится всего в одной мутации от того, чтобы начать заражать людей. Об этом говорится в сообщении научного издания Nature Communications.

"Несмотря на то, что в настоящее время заражений среди людей не выявлено, вирусы этой группы уже на пороге. Их стоит внимательно отслеживать", - предупреждают специалисты.

Страх экспертов объясняется тем, что новый вирус по структуре очень похож на возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, который обладает высокой смертоносностью. При определенных мутациях он сможет поражать клетки человека через те же рецепторы, что и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки, которым преимущественно болеют дети. Хотя летний отпускной сезон только стартовал, российские туристы на турецких курортах уже столкнулись с вирусом Коксаки.

Заболевают им чаще всего дети в возрасте до десяти лет. Этот вирус опасен тем, что может вызывать асептический менингит, а также спровоцировать расстройства желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы.

Вирус Коксаки распространяется с едой и водой и воздушно-капельным путем. Первые сиптомы заболевания - высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея. Чтобы избежать заражения вирусом Коксаки, следует тщательно мыть руки, пить только бутилированную воду.