Собянин: Все регионы смогли начать реализацию новых нацпроектов с января

Мэр Москвы Сергей Собянин, который также является председателем комиссии Госсовета по государственному и муниципальному управлению, доложил президенту как выполняются поручения главы государства по повышению эффективности реализации национальных проектов.

"В кратчайшие сроки по вашему поручению до конца декабря текущего года буквально за несколько недель была завершена работа и подписаны все соглашения с субъектами РФ, также была произведена корректировка методик расчета показателей национальных и федеральных проектов - огромная большая важная работа. Правительством России внесены необходимые изменения в единые методологические рекомендации по проектной деятельности. Таким образом все регионы страны получили возможность приступить к реализации мероприятий новых нацпроектов уже с января 25-го года", - отметил Собянин.