Трамп решил избавиться от машины производства Маска

Президент США Дональд Трамп и некогда поддерживавший его предприниматель Илон Маск повздорили из-за инициативы американского лидера урезать бюджетные расходы — бизнесмен счел это глупым шагом. Дошло до того, что Илон Маск положительно отреагировал на предложение объявить Дональду Трампу импичмент.

А теперь стало известно, что президент США решил продать или подарить свой красный электромобиль Tesla производства Илона Маска. Как передает газета The Washington Post, Дональд Трамп приобрел машину в начале года в поддержку компании Илона Маска.

Американские журналисты тем временем изучают варианты дальнейшего развития событий, признавая, что обе стороны конфликта способны серьезно насолить бывшему другу. Например, Трамп может инициировать уголовное преследование Маска за наркотики, а бизнесмен — крупно проспонсировать противников нынешнего президента, демократов.