Звезду "Дома-2" Рустама Солнцева признали иноагентом

Минюст России расширил перечень иностранных агентов. В списке оказался бывший участник скандально известного телепроекта "Дом-2", блогер Рустам Солнцев (настоящая фамилия Калганов).

Отметим, что против него требовали возбудить уголовное дело в России за призывы к терроризму. Рустам Солнцев выкладывал в своих соцсетях посты с просьбой фанатам перевести ему деньги на банковскую карту, а он якобы планировал отправить эти средства на Украину.

А также признаны иноагентами Андрей Пивоваров, Елена Жемкова, Олег Козловский, Руслан Кутаев, Наталия Секретариева, Виолетта Фицнер, Денис Шедов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее стало известно, что из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "Хроникер".

Интересно, что певицу Аллу Пугачеву, не раз допускавшую спорные высказывания о России и ее гражданах, Минюст признавать иноагентом не спешит — как и шоумена Ивана Урганта, которого некоторые винят в недостаточно четкой позиции по поводу СВО. Олег Свириденко пояснял, что они не нарушали закон, поэтому и нет причин для наложения на них санкций.