Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил о трех беспилотниках, летевших на Московский регион. Дежурные средства ПВО сбили все дроны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил Собянин.

Напомним, что в ночь на 6 июня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над российскими регионами.

Кроме того в ответ на теракты киевского режима ВС России в ночь на пятницу, 6 июня, нанесли массированный удар по объектам Украины, имеющим отношение к ее оборонной промышленности. Мишенями для ударов стали конструкторские бюро, а также предприятия по выпуску и ремонту вооружений и военной техники.

Меж тем Армия России освободила Федоровку в ДНР. Населенный пункт взяли подразделения группировки войск "Восток". Федоровка расположена на западном берегу реки Мокрые Ялы. Наши бойцы продвинулись к Днепропетровской области.