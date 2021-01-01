Молодая жена беременна от Вячеслава Малафеева

У Вячеслава Малафеева и Ангелины Шкатовой будет ребенок. Радостной новостью влюбленные поделились в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Они опубликовали видео, на котором запечатлен момент узнавания пола будущего малыша. Оказалось, что у пары будет мальчик.

"Стадион "Петровский" помнит громкие матчи и большие победы. А теперь — и момент, самый личный и самый важный", - написали счастливые будущие родители.

Отметим, что Ангелина Шкатова тщательно скрывала беременность: носила свободную одежду, а на фотографиях прикрывала живот. Для 24-летней гимнастки этот малыш станет первым. А для бывшего футболиста - четвертым: от первого брака у Вячеслава есть дети Ксения и Максим, а от второго - сын Алекс.

Напомним, о том, что Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой, стало известно в конце февраля. Многочисленные поклонники осыпали пару пожеланиями счастья и комплиментами. Впрочем, не обошлось и без язвительных замечаний некоторых подписчиков. В основном они предъявили претензии, что Ангелина младше Вячеслава на 22 года.

В 2021 году Малафеев объявил о разводе со второй супругой. Причину такого решения спортсмен озвучивать не стал, однако отметил, что "так жить нельзя" и "на руинах счастье не построишь". При этом Малафеев подчеркнул, что не желает никого обвинять или оправдывать.