Пресечен теракт на военном объекте в Рязанской области

В своем официальном телеграм-канале Росгвардия обнародовала видео погони и ликвидации террориста в Рязанской области.

Сотрудники ведомства пресекли теракт на военном объекте. Злоумышленник оказал сопротивление и был нейтрализован. При нем был найден травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. Ведомство уточняет, что преступник собирался запустить два беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство БПЛА позволяло управлять ими дистанционно.

Ранее сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике задержали трех подростков, состоявших в запрещенной радикальной группировке. несовершеннолетние готовили из мести теракт против сверстников, а также планировали заложить взрывчатку в одном из храмов республики.

В ведомстве напомнили, что украинские спецслужбы по-прежнему активно ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий, ориентируясь на подростков, радикально настроенную молодежь и пожилых граждан.